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Предотвратить климатическую катастрофу будет невозможно через 1,5 года

Предотвратить климатическую катастрофу будет невозможно через 1,5 года

Следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.

Об этом со ссылкой на Межправительственную комиссию по климатическим изменениям (IPCC) сообщает ВВС в среду, 24 июля, передает point.md со ссылкой на korrespondent.net

В 2018 году комиссия сообщила, что существует способ не позволить средней температуре на планете вырасти более чем на 1,5 градуса по Цельсию до конца 21 века. Для этого нужно сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году.

Предотвратить климатическую катастрофу будет невозможно через 1,5 года

Теперь же наблюдатели признают, что решающие политические шаги, нацеленные на воплощение этого сокращения, должны состояться до конца следующего года. Идея о том, что 2020 год должен стать незыблемым конечным сроком для всех действий, была сформулирована лучшими учеными мира в области климата.

Текущие планы сокращений выбросов приведут к тому, что к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3 градуса по Цельсию. Учитывая то, что страны обычно составляют планы на 5-10 лет, новый план действительно должен появиться до конца 2020-го, чтобы по состоянию на 2030-й год выбросы углекислого газа уменьшились на 45%.

Напомним, что ранее в Европу пришла уже вторая за лето волна аномальной жары.

point.md
  • Сегодня, 07:28
  • DTV
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