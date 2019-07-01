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Интервью президента Республики Молдова Игоря Додона сайту Noi.md (Видео)
Категория:
Новости дня
Как долго продержится правящая коалиция? Что будет с тарифами и зарплатами? Почему до сих пор нет резонансных уголовных дел в отношении представителей бывшего режима? На эти и многие другие вопросы президент Республики Молдова.
Сегодня, 07:35
DTV
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Новый начальник Государственной службы судебных исполни ...
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