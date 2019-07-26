На должность главы Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбницы, на основании предложения председателя Правительства, назначен Тягай Виктор Викторович. Соответствующий указ сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Виктор Тягай родился в Рыбнице. Имеет высшее образование. В 1995 году окончил Государственную академию лёгкой промышленности в Киеве, а в 2004-м заочно окончил Московскую академию экономики и права по специальности юриспруденция.
В Госадминистрации Рыбницкого района работал с 2001 по 2012 год, занимал ряд должностей, в том числе первого заместителя главы района.
В мае 2017 года был назначен на должность управляющего делами районной госадминистрации.
Виктор Тягай награждён Грамотой Президента ПМР, медалью «За безупречную службу» III степени, а также медалью «За отличие в труде».