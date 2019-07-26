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ГЛАВОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА РЫБНИЦЫ НАЗНАЧЕН ВИКТОР ТЯГАЙ

ГЛАВОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА РЫБНИЦЫ НАЗНАЧЕН ВИКТОР ТЯГАЙ

На должность главы Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбницы, на основании предложения председателя Правительства, назначен Тягай Виктор Викторович. Соответствующий указ сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Документ, опубликованный на официальном сайте главы государства, вступает в силу со дня подписания, сообщают Новости Приднестровья.

Виктор Тягай родился в Рыбнице. Имеет высшее образование. В 1995 году окончил Государственную академию лёгкой промышленности в Киеве, а в 2004-м заочно окончил Московскую академию экономики и права по специальности юриспруденция.

В Госадминистрации Рыбницкого района работал с 2001 по 2012 год, занимал ряд должностей, в том числе первого заместителя главы района.

В мае 2017 года был назначен на должность управляющего делами районной госадминистрации.

Виктор Тягай награждён Грамотой Президента ПМР, медалью «За безупречную службу» III степени, а также медалью «За отличие в труде».

novostipmr.com
  • Вчера, 13:18
  • DTV
  • Просмотров: 132
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