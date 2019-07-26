Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР обратилась к предприятиям республики с просьбой оказать содействие в организации раздельного сбора мусора на объектах, находящихся в их собственности. На территориях, прилегающих к данным объектам, рекомендовано установить контейнеры для сортировки твёрдых бытовых отходов, сообщают Новости Приднестровья.
Кроме этого, в госслужбе призывают предприятия и организации принять участие в агитационной работе с населением. Для этого на фасадах подведомственных зданий можно разместить информационные баннеры о важности раздельного сбора мусора и логотип Года экологии.
Загрязнение окружающей среды ТБО приводит к ухудшению экологического баланса планеты в целом. По имеющимся сведениям, на каждого жителя Земли приходится примерно по 1 тонне мусора в год. Если бы весь этот мусор не уничтожался, а сваливался в одну кучу, из него образовалась бы гора высотой примерно как Эльбрус (5 642 м), говорится на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.