Dnestr.TV

 
0

«Forbes» рекомендует Молдову ценителям вина

«Forbes» рекомендует Молдову ценителям вина

Описанная, как винная страна с очень старыми традициями, Молдова стала темой новой редакционной статьи американского журнала «Forbes», который рекомендует туристам, увлекающимся вином и гастрономией, провести незабываемый отпуск в Молдове.

Авторы отмечают, что в Молдове более 100 000 га виноградников, то есть самая высокая доля виноградников по отношению к собственной площади, чем в любой другой стране, и что неудивительно, что винодельческая промышленность так важна для экономики, сообщает noi.md со ссылкой на unimedia.info.

Сегодня Молдова экспортирует вина в 50 разных стран: Польшу, Румынию, Чехию и Словакию, в то время как рынки США, Азии и восточной Европы проявляют все больше интереса к молдавской продукции.

Авторы редакционной статьи Бритт и Пер Карлссон отметили государственные винодельни «Крикова» и «Малые Милешты», где туристы могут полюбоваться бесконечными винными погребами, а также самыми большими коллекциями вина в мире. Кроме того, есть еще такие важные винодельни, как «Пуркарь», а также «удивительный замок Мими, с винодельней и рестораном, который недавно вернул себе былую славу».

Высоко оценили также местные сорта винограда, такие как Фетяска-албэ, Фетяска-регалэ, Рарэ-нягрэ и Виорика, которые придают отчетливую и уникальную нотку молдавским винам. «Тем не менее, в настоящее время в продукции преобладают «международные» сорта винограда, особенно французские, такие как Мерло, Каьберне Совиньон, Сира, Шардоне и Совиньон-блан. При советской власти местные сорта не пользовались успехом», - заявил Аркадие Фосня.

Авторы также оценили местные блюда, «такие как знаменитые плацинты с брынзой (или другой начинкой) и голубцы со сметаной. Мясо зачастую подают как основное блюдо, но Молдова – хорошая страна для вегетарианцев. Здесь очень вкусные овощи, особенно когда их готовят на гратаре, и их всегда много».

Не в первый раз молдавские вина и Молдова, в качестве туристического направления, вызывают интерес международной прессы. Недавно CNN опубликовала статью, в которой призвала туристов посетить Молдову – «маленькую страну на Востоке» с богатыми винными традициями. Издание включило Молдову в список 25 туристических направлений, призванный привлечь внимание к некоторым менее известным и игнорируемым туристами странам, которые прячут «прекрасную природу, богатую культуру и историю».

«Forbes» рекомендует Молдову ценителям вина

noi.md
  • Сегодня, 07:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый МРОТ
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Новый начальник Государственной службы судебных исполни ...
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Объявление
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Зеленые Бендеры: город парков, город скверов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый МРОТ
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Новый начальник Государственной службы судебных исполни ...
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Объявление
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Зеленые Бендеры: город парков, город скверов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна