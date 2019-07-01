Описанная, как винная страна с очень старыми традициями, Молдова стала темой новой редакционной статьи американского журнала «Forbes», который рекомендует туристам, увлекающимся вином и гастрономией, провести незабываемый отпуск в Молдове.
Авторы отмечают, что в Молдове более 100 000 га виноградников, то есть самая высокая доля виноградников по отношению к собственной площади, чем в любой другой стране, и что неудивительно, что винодельческая промышленность так важна для экономики, сообщает noi.md со ссылкой на unimedia.info.
Сегодня Молдова экспортирует вина в 50 разных стран: Польшу, Румынию, Чехию и Словакию, в то время как рынки США, Азии и восточной Европы проявляют все больше интереса к молдавской продукции.
Авторы редакционной статьи Бритт и Пер Карлссон отметили государственные винодельни «Крикова» и «Малые Милешты», где туристы могут полюбоваться бесконечными винными погребами, а также самыми большими коллекциями вина в мире. Кроме того, есть еще такие важные винодельни, как «Пуркарь», а также «удивительный замок Мими, с винодельней и рестораном, который недавно вернул себе былую славу».
Высоко оценили также местные сорта винограда, такие как Фетяска-албэ, Фетяска-регалэ, Рарэ-нягрэ и Виорика, которые придают отчетливую и уникальную нотку молдавским винам. «Тем не менее, в настоящее время в продукции преобладают «международные» сорта винограда, особенно французские, такие как Мерло, Каьберне Совиньон, Сира, Шардоне и Совиньон-блан. При советской власти местные сорта не пользовались успехом», - заявил Аркадие Фосня.
Авторы также оценили местные блюда, «такие как знаменитые плацинты с брынзой (или другой начинкой) и голубцы со сметаной. Мясо зачастую подают как основное блюдо, но Молдова – хорошая страна для вегетарианцев. Здесь очень вкусные овощи, особенно когда их готовят на гратаре, и их всегда много».
Не в первый раз молдавские вина и Молдова, в качестве туристического направления, вызывают интерес международной прессы. Недавно CNN опубликовала статью, в которой призвала туристов посетить Молдову – «маленькую страну на Востоке» с богатыми винными традициями. Издание включило Молдову в список 25 туристических направлений, призванный привлечь внимание к некоторым менее известным и игнорируемым туристами странам, которые прячут «прекрасную природу, богатую культуру и историю».