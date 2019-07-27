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В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В Бендерах состоялось открытие городского пляжа. На мероприятии присутствовали более сотни жителей и гостей города, а программа состояла из множества развлечений, среди которых каждый мог найти себе занятие по возрасту и интересам.

Началось торжественное открытие с театрализованного представления, сообщают Новости Приднестровья. На сцене выступали артисты в образах подводных обитателей: русалки, кикимора, морские звёзды, медузы и многие-многие другие. Даже пираты подъехали. Но главным персонажем стал Нептун, который приплыл к берегу и вручил жителям города белую жемчужину. В завершение представления над смотровой площадкой подняли флаг бендерского пляжа.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА
Фото: Новости Приднестровья

Гостям также было представлено зрелищное выступление райдеров, демонстрирующих элементы вейкбординга.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

Потом посетители разошлись по разным локациям: кто-то остался смотреть концерт, кто-то пошел купаться и загорать, а некоторые отправились изучать территорию.

Сам пляж имеет площадь 5 гектаров. Помимо прибрежной зоны там обустроены игровое место для детей, спортивные площадки. Кроме того, пляж оснащен всеми необходимыми удобствами: раздевалками, душевыми кабинками, фонтанчиками с питьевой водой, есть и пункт оказания медицинской помощи.
«Наша главная задача – работа территории с ранней весны до поздней осени, а не только в пляжный сезон. Мы хотим, чтобы жители могли приходить сюда, хорошо проводить время, заниматься спортом», - рассказал глава госадминистрации города Роман Иванченко.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

На пляже были и другие зоны. Так, например, недалеко от медпункта пираты развлекали детей, устраивая им различные конкурсы. А еще можно было поиграть в большие напольные шахматы.
Чуть ниже проводился конкурс на лучшую фигуру из песка. Скульпторы лепили очень кропотливо и сосредоточенно, даже не отвлекаясь на прохожих, с интересом смотрящих на всё действие.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

Для любителей активного отдыха на территории пляжа установили площадки для воркаута, волейбола и футбола. Их уже опробовали десятки ребят.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

Бендерчане были впечатлены новым пляжем. «Мы очень рады, что у нас появился такой пляж. Здесь удобно и красиво. Еще очень здорово, что установили площадки для занятия спортом. Вообще, складывается ощущение, будто ты на пляже где-нибудь на море», - рассказала одна из посетительниц Нина Владимировна.

Завершилась развлекательная программа дискотекой и пенной вечеринкой. На сцене в это время выступала тренер зумбы, и каждый желающий мог присоединиться к зажигательному латиноамериканскому танцу.

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

В БЕНДЕРАХ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

На сегодняшний день завершен лишь первый этап строительства городского пляжа. На его облагораживание и благоустройство ушло порядка трех месяцев. По словам главы госадминистрации, далее планируется обустроить удобный спуск. Через неделю закончится установка металлической лестницы, которая будет идти к пляжу от комплекса «Старый Бастион». Рядом с ней планируется сделать грот с питьевой водой. Помимо этого, в будущем здесь появится беседки, мангальная зона, площадка для крещенского купания.
Фото: Новости Приднестровья
Новости Приднестровья
  • Сегодня, 09:47
  • DTV
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