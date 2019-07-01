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В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

Анонимный художник, известный под псевдонимом Night Creatures, дополняет своими идеями дорожные знаки Кишинёва.

Point.md ссылаясь на locals.md приводит слова автора: "Идея заняться таким специфическим стрит-артом ко мне пришла во время вечерней прогулки. Случайно обратив внимание на дорожный знак, я подумал, что было бы забавно добавить к нему изображение, но чтобы знак не потерял своей главной значимости.

Я вижу что мои работы вызывают улыбки у наших граждан, и меня это вдохновляет.

Я скрываю своё лицо за маской. Я не хочу, чтобы с тем, что я делаю, ассоциировали именно меня. Я хочу, чтобы мои “акции” ассоциировались с самим обществом".

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках

В Кишиневе появился новый стрит-арт на дорожных знаках
Point.md
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
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