Анонимный художник, известный под псевдонимом Night Creatures, дополняет своими идеями дорожные знаки Кишинёва.
Point.md ссылаясь на locals.md приводит слова автора: "Идея заняться таким специфическим стрит-артом ко мне пришла во время вечерней прогулки. Случайно обратив внимание на дорожный знак, я подумал, что было бы забавно добавить к нему изображение, но чтобы знак не потерял своей главной значимости.
Я вижу что мои работы вызывают улыбки у наших граждан, и меня это вдохновляет.
Я скрываю своё лицо за маской. Я не хочу, чтобы с тем, что я делаю, ассоциировали именно меня. Я хочу, чтобы мои “акции” ассоциировались с самим обществом".