В канун 27-летия начала миротворческой операции в Приднестровье российских миротворцев поздравило руководство госадминистраций Дубоссарского, Григориопольского, Рыбницкого и Каменского районов, а также представители местных предприятий и организаций, сообщает novostipmr.com.
В своей поздравительной речи глава Дубоссар Руслан Чабан выразил благодарность миротворцам за безупречную службу, пожелав им и их семьям крепкого здоровья и благополучия, передает пресс-служба местной госадминистрации.
«Благодаря миротворцам Российской Федерации, нашим братьям – россиянам, миротворцам Приднестровья вот уже 27 лет жители Дубоссар, всего Приднестровья живут под мирным небом, наше государство, наша республика развиваются, а люди могут спокойно растить своих детей, строить планы на будущее», - сказал он.
Эксперт ОКК от Приднестровья Фёдор Пальчинский рассказал о том, как создавалась Объединённая контрольная комиссия, и подчеркнул, что за 27-летний период действия миротворческая миссия сделала всё возможное, чтобы на приднестровской земле были мир и безопасность.
«Миротворческая миссия на Днестре показала свою эффективность и уникальность тем, что на территории её проведения за 27 лет не погиб ни один военнослужащий, ни один миротворец, ни один мирный житель», - отметил эксперт.
В ходе торжественного мероприятия лучших военнослужащих отметили медалями, грамотами, благодарностями и подарками за добросовестное выполнение воинского долга по поддержанию мира в Приднестровье.