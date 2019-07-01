В Правительстве обсудили цену томатов на приднестровских рынках. К разговору о стоимости сезонной плодоовощной продукции премьер-министр Александр Мартынов пригласил руководителей министерств экономического развития и сельского хозяйства и природных ресурсов, а также правоохранителей, сообщают Новости Приднестровья.
По словам председателя Правительства, есть жалобы на дороговизну сезонных фруктов и овощей, в частности томатов.
«Граждане считают, что существует некий ценовой сговор на рынке, при котором помидоры приобретаются относительно дёшево оптом и затем в розницу продаются уже со 100% надбавкой. Вы знаете, что доходы наших граждан не такие высокие, и если к этому добавить элементы ценового сговора, ситуация становится совсем сложной и некрасивой. В данном случае считаю, что государству необходимо разобраться, в чём тут причина: в неурожае этих овощей, болезнях либо дефиците томатов на рынке. Поэтому их цена столь высока», – цитирует Александра Мартынова пресс-служба Правительства. В свою очередь глава Минсельхозприроды подтвердил, что на дороговизну помидоров повлиял вирус, поразивший их не только в Приднестровье, но и в Молдове и Украине. Кроме того, часть овощей погибли в результате недавних ливней и града, сообщил Ефимий Коваль.
В то же время, по словам главы Минсельхозприроды, сельхозпроизводители продают выращиваемые культуры на 20-30% дешевле, чем перекупщики, которые сами решают, какую надбавку установить на товар.
Стоимость овощей в Приднестровье и у соседей находится фактически на одном уровне, отметил вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Например, капуста и морковь дороже стоят у нас, а яблоки, репчатый лук и свёкла дороже в Молдове и Украине. Возможно, ориентируясь на сложившиеся рыночные цены за пределами республики, те, кто предлагают цену на рынке, подгоняют её практически под уровень, встречающийся у соседей. Однако на сегодняшний день каких-либо предпосылок для продовольственного туризма, с которым мы встречались раньше, нет. Мониторинг говорит о сложившемся равном уровне цен как в Приднестровье, так и за рубежом», – сказал Сергей Оболоник.
Выслушав мнение участников совещания, председатель Правительства поставил ряд задач. Министру сельского хозяйства и природных ресурсов поручено проработать механизм, при котором государство сможет приобретать томаты напрямую у фермеров и сбывать их на рынках по цене, значительно меньше существующей. Правоохранительные структуры на основе Закона «О ценах (тарифах) и ценообразовании» представят свои предложения по пресечению противоправной деятельности, если таковая имеется.