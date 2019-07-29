Dnestr.TV

 
0

СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в ГБР, передает ria.ru.

"Пятнадцатого июля Госбюро расследований открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Производство (дело – ред.) уже внесено в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.)", - говорится в сообщении.

По информации издания, заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины после возбуждения против него уголовных дел.

Заявление Чернушенко касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Дело возбуждено по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

Уголовные дела против Порошенко
Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
ria.ru
  • Вчера, 05:35
  • DTV
  • Просмотров: 134
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый МРОТ
  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Новый начальник Государственной службы судебных исполни ...
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Объявление
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Зеленые Бендеры: город парков, город скверов

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый МРОТ
  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • В Приднестровье заключенных больше всех в Европе
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Новый начальник Государственной службы судебных исполни ...
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Объявление
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Зеленые Бендеры: город парков, город скверов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна