Кишинев намерен легализовать право жителей приднестровского региона на владение своим жильём. Вице-премьер по реинтеграции РМ Василий Шова сообщил на пресс-конференции, что будет разработан соответствующий законопроект, передает point.md ссылаясь на источник ipn.md.
Вице-премьер отметил, что это является первым шагом к обеспечению прав и свобод жителей региона, включая граждан Республики Молдова, численность которых, по данным Агентства государственных услуг, достигает 330 тысяч, пишет ipn.md
Кроме того, Василий Шова сообщил, что в кратчайшие сроки будет возобновлена деятельность рабочих групп, созданных в рамках мер по укреплению доверия. Состав некоторых групп был изменён. Также будет создана новая рабочая группа – для укрепления доверия в военной сфере. По словам вице-премьера, её создание направлено на обеспечение стабильности в Зоне безопасности.
Власти также намерены вновь запустить механизм внутренних консультаций между ветвями государственной власти: администрацией президента, правительством и парламентом, с целью наметить приоритеты страны в области приднестровского урегулирования.