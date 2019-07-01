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Президент подписал законы о сокращении численности депутатов

Президент подписал законы о сокращении численности депутатов

Президент ПМР Вадим Красносельский сегодня подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики». Документ предусматривает сокращение численности депутатского корпуса, а также совершенствование схемы избирательных округов, передают Новости Приднестровья.

Ранее главой государства были подписаны законодательные акты (Закон «О внесении изменений в Закон ПМР «О Регламенте Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики» и конституционный Закон ПМР «О внесении изменения в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики»), предполагающие сокращение состава Верховного Совета с 43 до 33 депутатов.

Сейчас общая численность депутатского корпуса республики составляет 1 155 человек. Согласно нововведениям, количественный состав депутатского корпуса, который будет избран 29 ноября 2020 года, уменьшится примерно на 260 человек.

Границы округов депутатов Верховного Совета расширятся примерно на 15-20%.

Если ранее один депутат в районном совете мог представлять интересы 300-400 сельских избирателей, то теперь, исходя из новой численности избирательного округа, – от одной до трёх тысяч. Кроме того, сократится количество депутатов малочисленных сельсоветов, где численность избирателей на одном округе не превышает 100 человек.

Как ранее отмечала глава Центризбиркома Елена Городецкая, данные меры позволят существенно сократить расходы на выборы и повысят конкуренцию на них. Общая экономия консолидированного бюджета составит более 2-х млн рублей.

Новые требования к численному составу парламента будут применимы к седьмому и последующим созывам депутатов Верховного Совета и соответствующим созывам местных советов народных депутатов.

Новости Приднестровья.
  • Вчера, 16:56
  • DTV
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