В Молдове и Украине зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. В нашей республике, по словам начальника управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Андрея Висловского, на сегодняшний день нет подтверждённых случаев этого заболевания, передают Новости Приднестровья.
Африканская чума свиней не опасна для человека. Большую угрозу это острое инфекционное заболевание представляет только для свиноводства в связи с высокой летальностью. Ветеринарный врач эпизоотолог республиканской ветеринарной лаборатории Инна Грещук отметила, что на сегодняшний день вакцины против африканской чумы нет.
«Единственное, что мы рекомендуем, – это вакцинацию против классической чумы свиней. Вакцина относительно поднимает иммунитет, а за счёт высокого иммунного статуса есть возможность сохранить поголовье от африканки», - рассказала Инна Грещук.
В хозяйствах нашей республики насчитывается 32,5 тыс. свиней, из них 12 тыс. приходится на частные владения. Все животные находятся под контролем ветеринарной службы. Но, как отмечает Андрей Висловский, сложности возникают только с теми свиньями, которые есть в частном секторе, так как не все владельцы домашнего скота понимают важность ветеринарного контроля и недостаточно хорошо заботятся о своих питомцах.
«Для исключения возникновения заболевания в нашей республике мы принимаем различные меры. Это и участие сотрудников Минсельхозприроды и ветеринарных специалистов в учениях Российской Федерации, и повышение курсов квалификации в Белоруссии. Кроме этого, в Приднестровье проводят штабные учебные мероприятия с условным очагом африканской чумы свиней», - рассказал начальник управления ветеринарии Минсельхозприроды.
Для ограничения доступа заболевания на территорию ПМР по распоряжению Правительства сейчас запрещён ввоз в республику свиного охлаждённого и замороженного мяса с территорий государств, где зафиксированы вспышки АЧС.
Кроме самого мяса, под запрет попадают и мясные продукты, не прошедшие термическую обработку. Исключение могут сделать только для тех поставщиков, у которых есть все необходимые документы, подтверждающие безопасность употребления мясных продуктов из свинины.
Ещё одним основным возможным источником заражения являются корма животного происхождения для свиней.
«В этой связи также ограничен ввоз таких товаров, которые не прошли термическую обработку. Исключение составляют корма, в составе которых не содержится сырьё животного происхождения», - отметил Андрей Висловский.
Согласно международному законодательству действие запрета распространяется от полугода до года с момента окончания карантина на территории страны, где произошла вспышка заболевания.