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Додон: Соглашение с Россией может быть подписано в сентябре

Додон: Соглашение с Россией может быть подписано в сентябре

Власти Молдовы намереваются подписать соглашение с Российской Федерацией о социальных гарантиях для граждан.

Об этом в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники” заявил президент Игорь Додон, который отметил, что заключение документа может состояться уже в сентябре, в рамках заседания Молдо-российской межправкомиссии.

– Мы сейчас ведем серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали это соглашение с Россией, потому что у нас там сотни тысяч граждан. Думаю, что в этом году мы должны подписать, потому что переговоры закончились несколько недель назад. Заседание комиссии будет 17-18 сентября, я думаю, мы должны подписать, – сказал он.

По словам Додона, соглашение о социальных гарантиях предусматривает, что при выходе на пенсию молдавских граждан, которые работали за границей, будет учитываться их трудовой стаж в той или иной стране.

– Это очень важно с учетом того, что около миллиона наших граждан находятся за рубежом. Это касается большого количества наших граждан, – добавил Игорь Додон.

Он также отметил, что такие соглашения подписаны с рядом стран и еще готовятся к подписанию.

noi.md
  • Вчера, 18:32
  • DTV
  • Просмотров: 32
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