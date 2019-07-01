В соответствии с данными Государственного таможенного комитета ПМР, по итогам I полугодия 2019 года совокупная величина внешнеторгового оборота республики составила 908,3 млн долл., или 93,9% от сопоставимого показателя прошлого года.
Основным фактором понижательной динамики стало сокращение экспорта на 13,3% к базисной отметке вследствие действия внешних ограничительных мер в отношении металлургической промышленности Приднестровья. В частности, квоты на поставку металла в страны Европейского союза, устанавливаемые на полугодовой основе, за первое полугодие были по факту выбраны уже в мае, что сказалось на июньском показателе как производства, так и экспорта черных металлов. При этом необходимо отметить, что без учета поставок продукции черной металлургии экспорт возрос на 12,6% до 207,2 млн долл, сообщает Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.
Объем импортных поставок (с учётом операций физических лиц) по итогам полугодия составил 604,6 млн долл., что на 2,0% ниже базисного показателя, без учёта поставок продукции черной металлургии импорт прирос на 8,2% до 520,0 млн долл. Результатом внешнеторговых сделок стало формирование отрицательного сальдо на уровне -300,9 млн долл. против -266,5 млн долл. в I полугодии 2018 года.
В поквартальной динамике наблюдается наращивание активности во внешнеэкономической сфере во II квартале. Так, стоимостной объем I квартала был превышен как по экспорту, так и по импорту на 8,9% и 5,8% соответственно.
В части структурных компонентов экспортных поставок на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась разновекторная динамика составляющих.
Так, несмотря на снижение стоимостной величины экспортируемых черных металлов и изделий из них до 96,5 млн долл. (-41,9%), они по-прежнему сохранили лидирующую позицию в товарной структуре экспорта – 31,8% (-15,6 п.п.)).
Объем поставляемых из республики за рубеж продовольственных товаров и сырья увеличился на 18,8% до 68,1 млн долл. с расширением удельного представления до 22,4% (+6,0 п.п).
Экспортные поставки топливно-энергетических товаров в стоимостном выражении увеличились к уровню января-июня 2018 года на 14,5% до 61,6 млн долл., что сопровождалось расширением доли данной статьи до 20,3% (+4,9 п.п.).
Стоимостной объем экспортируемых товаров легкой промышленности (текстильные материалы, одежда, текстильные изделия, обувь) в денежном эквиваленте составил 32,8 млн долл. (-5,6% к уровню шести месяцев 2018 года), или 10,8% (+0,9 п.п.) в структуре. В данной группе зафиксировано снижение стоимостной величины по всем товарным категориям.
Объем реализуемых за границу минеральных продуктов превысил сопоставимый уровень прошлого года на 33,0%, составив 22,5 млн долл., или 7,4% (+2,6 п.п.) в структуре.
Поставки машиностроительной продукции сократились на 1,0% до 13,8 млн долл., обеспечив 4,5% (+0,5 п.п.) в товарной структуре экспорта. В январе-июне 2019 года основной объем приднестровских товаров реализовался преимущественно по следующим направлениям:
- Республика Молдова (35,6% совокупного экспорта, или 108,2 млн долл. (+14,9% к уровню шести месяцев 2018 года в стоимостном выражении));
- Украина (22,0% совокупного показателя, или 66,9 млн долл. (-17,2%));
- Румыния (13,0% всего экспорта, или 39,3 млн долл. (-33,0%));
- Российская Федерация (11,2% совокупного значения, или 34,1 млн долл. (-5,5%));
- Польша (5,3% итогового значения, или 16,2 млн долл. (-56,5%)).
По итогам I полугодия 2019 года в структуре импортных поставок наибольший удельный вес (43,4%, +7,7 п.п.) традиционно пришелся на топливно-энергетические товары, стоимостной объем которых увеличился до 262,6 млн долл. (+19,2% к базисному уровню 2018 года).
Объем ввезенной на территорию республики машиностроительной продукции в денежном эквиваленте сложился на уровне 68,5 млн долл. (+6,7%), с расширение долевого участия в структуре импорта до 11,3% (+0,9 п.п.).
Импорт продовольственных товаров (сырья) превысил уровень шести месяцев 2018 года на 1,4%, составив 66,8 млн долл. Долевое представление данной группы в структуре поставок составило 11,0% (+0,3 п.п.).
В стоимостном выражении сырья для чёрной металлургии было импортировано на сумму 84,5 млн долл. (-37,8%), при этом удельный вес группы сузился до 14,0% (-8,0 п.п.).
Понижение стоимостной величины отмечено по импорту продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности на 0,7% до 43,2 млн долл. с расширением удельного представления в структуре импорта на 0,1 п.п. до 7,1%, а также товарам лёгкой промышленности на 8,7% до 29,2 млн долл., или 4,8% (-0,4 п.п.) совокупного показателя. Большая часть импортируемой продукции поступала на территорию республики из таких стран как:
- Российская Федерация (47,7% совокупного импорта, или 288,5 млн долл. в стоимостном выражении (+21,9% к уровню января-июня 2018 года));
- Украина (14,8% итогового показателя, или 89,6 млн долл. (-46,5%));
- Республика Молдова (9,2%, или 55,7 млн долл. (-0,8%));
- Румыния (5,2% всего импорта, или 31,5 млн долл. (+96,3%));
- Республика Беларусь (3,7%, или 22,2 млн долл. (+4,4%)).