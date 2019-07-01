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Переводы в Приднестровье

Переводы в Приднестровье

Из Приднестровья за первое полугодие 2019 года физическими лицами посредством международных денежных переводов было выведено 14,2 миллиона в долларовом эквиваленте. За этот же период в республику тем же путем поступило 48,4 миллиона долларов США, сообщает NewsPMR.Com. Сальдо (разница между поступившими на территорию Приднестровской Молдавской Республики денежными средствами и отправленными заграницу) составило 34,2 миллиона долларов. Статистику по суммам международных денежных переводов физических лиц посредством электронных систем предоставил Приднестровский республиканский банк.

По информации ПРБ, основная часть поступлений и отправлений приходится на страны СНГ – $32,2 млн – две трети от всех поступлений. Около 65% из них приходится на Российскую Федерацию.

В июне 2019 года в Приднестровскую Молдавскую Республику поступило отправлений на сумму около $8,6 млн, а выведено – на $2,6 млн. Сальдо – $6 млн.

Основные страны-контрагенты по переводам в пользу физических лиц из-за рубежа посредством электронных систем в июне 2019 года:
- Российская Федерация – $6,6 млн;
- Израиль – $596 тыс.;
- США – $356 тыс.;
- ФРГ – $245 тыс.;
- Италия – $243 млн.;
- Турция – $162 тыс.;
- Польша – $157 тыс.;
- Украина – $129 тыс.;
- Чехия – $102 тыс.;
- Франция – $92 тыс.

Переводы в Приднестровье

Структура переводов из Приднестровья в июне 2019 года выглядит следующим образом:
- Российская Федерация – $1,3 млн;
- США – $573 тыс.;
- Украина – $336 тыс.;
- Турция – $80 тыс.;
- Узбекистан – $49 тыс.;
- Грузия – $35 тыс.;
- ФРГ – $31 тыс.;
- Китай – $22 тыс.;
- Белоруссия – $18 тыс.;
- Таджикистан – $17 тыс.

Исходя из статистики видно, что основные денежные коммуникации проходят между Приднестровьем и Россией. Если переводы из России говорят о большом количестве соотечественников, отправившихся на заработки в эту страну, то обратный денежный поток можно объяснить миграцией населения в Российскую Федерацию и покупками в российских интернет-магазинах.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 19:05
  • DTV
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