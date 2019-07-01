Из Приднестровья за первое полугодие 2019 года физическими лицами посредством международных денежных переводов было выведено 14,2 миллиона в долларовом эквиваленте. За этот же период в республику тем же путем поступило 48,4 миллиона долларов США, сообщает NewsPMR.Com. Сальдо (разница между поступившими на территорию Приднестровской Молдавской Республики денежными средствами и отправленными заграницу) составило 34,2 миллиона долларов. Статистику по суммам международных денежных переводов физических лиц посредством электронных систем предоставил Приднестровский республиканский банк.
По информации ПРБ, основная часть поступлений и отправлений приходится на страны СНГ – $32,2 млн – две трети от всех поступлений. Около 65% из них приходится на Российскую Федерацию.
В июне 2019 года в Приднестровскую Молдавскую Республику поступило отправлений на сумму около $8,6 млн, а выведено – на $2,6 млн. Сальдо – $6 млн.
Основные страны-контрагенты по переводам в пользу физических лиц из-за рубежа посредством электронных систем в июне 2019 года: - Российская Федерация – $6,6 млн; - Израиль – $596 тыс.; - США – $356 тыс.; - ФРГ – $245 тыс.; - Италия – $243 млн.; - Турция – $162 тыс.; - Польша – $157 тыс.; - Украина – $129 тыс.; - Чехия – $102 тыс.; - Франция – $92 тыс.
Структура переводов из Приднестровья в июне 2019 года выглядит следующим образом: - Российская Федерация – $1,3 млн; - США – $573 тыс.; - Украина – $336 тыс.; - Турция – $80 тыс.; - Узбекистан – $49 тыс.; - Грузия – $35 тыс.; - ФРГ – $31 тыс.; - Китай – $22 тыс.; - Белоруссия – $18 тыс.; - Таджикистан – $17 тыс.
Исходя из статистики видно, что основные денежные коммуникации проходят между Приднестровьем и Россией. Если переводы из России говорят о большом количестве соотечественников, отправившихся на заработки в эту страну, то обратный денежный поток можно объяснить миграцией населения в Российскую Федерацию и покупками в российских интернет-магазинах.