В Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР состоялось расширенное совещание по подведению итогов оперативно-служебной и финансово-экономической деятельности за первое полугодие 2019 года уголовно-исполнительной системы ПМР.
Доклады руководителей учреждений и подразделений о проделанной в первом полугодии работе заслушала Министр юстиции ПМР Тумба А.И. Заместитель начальника УИН-1 ГСИН МЮ ПМР по тылу майор юстиции Мунтян А.А. отметил, что в учреждении в отчетном периоде выполнялись плановые мероприятия по своевременному обеспечению продовольствием для питания осужденных, материалами для улучшения коммунально-бытовых условий, сообщает Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР. В Центре трудовой адаптации (ЦТА) созданы условия для производственной занятости лиц, отбывающих наказание. В отчетном периоде в ЦТА УИН-1 ГСИН МЮ ПМР выпущено товаров на сумму 51398,18 руб.
Подводя итоги деятельности Учреждения исполнения наказаний №2 ГСИН МЮ ПМР, начальник учреждения подполковник юстиции Осипов И.Ф. обратил внимание на то что в учреждении отбывает наказание наибольшая численность лиц, осужденных за особо тяжкие и тяжкие преступления, а также осужденные лица, неоднократно судимые, с устоявшимся отрицательным отношением к сотрудникам исправительных учреждений, имеется наличие группировок отрицательной направленности. Но, не смотря на это, и на нехватку кадров в первом полугодии проводилась работа, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждении, на обеспечение условий содержания лиц, с учетом требований законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, совершенствование воспитательной работы, повышение социальной защищенности личного состава.
«В учреждении за отчетный период освобождено 62 человека, из них 7 человек освобождены условно-досрочно, помилованы 6 человек», - отметил начальник УИН-3 ГСИН МЮ ПМР подполковник юстиции Андреев С.В.
В ходе совещания заслушан доклад заместителя начальника Тюрьмы-1 ГСИН МЮ ПМР по работе с личным составом-начальника Отдела воспитательной работы капитана юстиции Шутак Д.С., который акцентировал внимание на том, что в учреждении продолжает оставаться вопрос нехватки кадров. Для решения данной проблемы и доукомплектования штата проводится агитационная работа среди населения о возможном трудоустройстве. Для повышения их профессиональной подготовки в учреждении ведется работа по наставничеству. В ВУЗах обучаются 5 сотрудников.
Докладывая о проводимой в первом полугодии 2019 года работе в Воспитательном учреждении ГСИН МЮ ПМР подполковник юстиции Король И.М. акцентировал внимание, что «немаловажное значение в перевоспитании осужденных является их обучение в Учебном–консультационном пункте при ВУ ГСИН ПМР, где осужденные приобретают знания по программе общеобразовательной школы. В 2018- 2019 учебном году было открыто четыре класса общей численностью 14 человек. Трое воспитанников получили аттестат основного общего образования. Кроме этого 14 воспитанников получили Свидетельство о профессиональной подготовке и квалификацию штукатур 2 и 3 разряда. «Помочь осужденному получить профессию является важной социальной задачей. Без профессии и, как результат, без работы освободившийся из мест заключения быстро теряет социальные ориентиры и способность адаптироваться к жизни на свободе»,-добавил начальник учреждения.
И.о.начальника Уголовно-исполнительной инспекции майор юстиции Василенко А.Ю. в своем отчете обозначила проблемы, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам УИИ. В частности вопросы о затягивании сроков рассмотрения дел Каменским судом, о разных сроках принудительного лечения от алкоголизма в городах и районах республики. Министр юстиции Тумба А.И. поручила подготовить информацию для изучения озвученных проблем и поиска способов их решения.
Говоря о нехватке кадров, командир Конвойного батальона внутренних войск Министерства юстиции подполковник Киба В.В отметил, что в летний призыв этого года пришло больше, чем в аналогичном периоде 2018 года солдат срочной службы, это частично решает вопрос по обеспечению охраны и конвоирования, однако не снимает его полностью. Анализируя возможности повышения престижа службы в КБ ВВ МЮ ПМР подполковник Киба В.В. отметил повышение заработной платы и льготной выслуги лет.
Начальник УМПиСР ГСИН МЮ ПМР капитан юстиции Дикусар А.М. отметил, что в отчетном периоде улучшились количественные показатели по проведению флюорографического обследования осужденных. Также проведенные тесты на ВИЧ показали, что заключенные и осужденные прибывают в учреждения с наличием ВИЧ-инфекции. Случаев заражения ВИЧ-инфекцией во время пребывания в учреждениях исполнения наказаний не выявлено. Директор ГУП «Острог» Факира Ю.И. доложил о наращивании темпов производства в первом полугодии 2019 года, а также о планировании работы во втором полугодии.
Подводя итоги деятельности уголовно-исполнительной системы ПМР Первый заместитель министра-начальник ГСИН МЮ ПМР полковник юстиции Ищенко В.С. отметил, что «не смотря на те трудности которые существуют, мы будем двигаться вперед, развивать систему. Те замечания, которые выявляем, принимаем во внимание и приводим в соответствие с нормами законодательства».
Министр юстиции Тумба А.И. дала поручения каждому подразделению ГСИН МЮ ПМР, поблагодарила личный состав за службу и выразила надежду, что во втором полугодии 2019 года результаты деятельности будут выше и 2019 год завершиться на хорошей и позитивной ноте.