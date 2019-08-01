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В Тирасполе прошло шествие бессмертного полка

В Тирасполе прошло шествие бессмертного полка

Сегодня в столице по площади Суворова прошел традиционный Бессмертный полк. Сотни приднестровцев несли портреты погибших защитников ПМР, передают Новости Приднестровья.

«Мой муж погиб, возвращаясь с дежурства. Их автобус расстреляли, из них он один погиб. Прихожу на мемориал каждый год», - рассказала одна из вдов.

1 августа в ПМР отмечается День памяти и скорби. Жители республики вспоминают погибших защитников Приднестровья и жертв молдо-приднестровского вооруженного конфликта 1990-1992 годов, унесшего жизни 809 приднестровцев.

Молдова применила силу против Приднестровья 2 ноября 1990 года. Силовики Кишинёва попытались подавить гражданскую демонстрацию в Дубоссарах, что привело к человеческим жертвам. Широкомасштабная агрессия РМ против ПМР началась 2 марта 1992 года. Боевые действия начались в Дубоссарском районе и достигли апогея во время нападения вооруженных подразделений Молдовы на город Бендеры в июне 1992 года.

При посредничестве России 7 июля 1992 года было подписано соглашение о прекращении огня. Однако стрельба продолжалась вплоть до прибытия российских миротворцев.

Процесс мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта был запущен 21 июля 1992 года. Президентами России и Молдовы в присутствии Президента Приднестровья были подписаны соответствующие договорённости. Для разведения конфликтующих сторон была создана Объединённая контрольная комиссия (ОКК), в которую изначально вошли представители РФ, РМ и ПМР.

ОКК установила пределы буферной зоны (Зоны безопасности). Функции по охране мира в регионе легли на Совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Миротворцы РФ прибыли в Зону безопасности 29 июля 1992 года.

В День памяти и скорби жители республики вспоминают защитников погибших от вооружённой агрессии Молдавии. За время боевых действий погибло более 800 приднестровцев, из них 130 – мирные жители.

После «Бессмертного полка» на Мемориале Славы начался митинг-реквием «Память сердца».

Фото: Новости Приднестровья
novostipmr.com
  • Вчера, 11:17
  • DTV
  • Просмотров: 66
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