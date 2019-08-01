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В Бельгии изымают из продажи десятки тысяч токсичных яиц
В Бельгии изъяли партию насыщенных токсичными веществами куриных яиц. Всего около 75 тысяч штук. Срок годности — до середины августа, передают vesti.ru.
Их продавали в пяти сетевых супермаркетах под разными марками. Также власти приостановили работу фермы, которая занималась поставками.
Летом 2017 года в Европе произошел так называемый яичный кризис: на прилавках 25 стран Евросоюза появились товары, зараженные инсектицидом фипронил, которым куриц-несушек лечили от паразитов, передает телеканал "Россия 24".
Согласно европейским нормам, это вещество использовать в птицеводческих хозяйствах нельзя.
vesti.ru
- Вчера, 11:25
- DTV
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