"Мы планируем получить скидку [на газ] в размере 20-30% . Где-то во второй половине августа я думаю, что переговоры на самом высоком уровне состоятся и мы примем окончательное решение", - сказал президент. По его словам, это позволит не увеличивать тарифы для населения республики в новом отопительном сезоне.
Президент выразил надежду на то, что параллельно состоится визит в РФ нового премьер-министра Молдовы Майи Санду. "Я советовал премьеру обязательно посетить Москву. Нужно встретиться с нашими стратегическими партнерами. Есть очень много вопросов на уровне министерств", - отметил Додон.
Он напомнил, что при правлении ДПМ диалог на уровне правительств и парламента с РФ был заблокирован.