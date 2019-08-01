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Додон посетит Москву для обсуждения условий поставок газа

Додон посетит Москву для обсуждения условий поставок газа

Президент Молдовы Игорь Додон планирует во второй половине августа посетить Москву, чтобы обсудить новые условия на поставки газа, а также возможность снижения его цены для республики.

Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу "НТВ Молдова", передает tass.ru

"Мы планируем получить скидку [на газ] в размере 20-30% . Где-то во второй половине августа я думаю, что переговоры на самом высоком уровне состоятся и мы примем окончательное решение", - сказал президент. По его словам, это позволит не увеличивать тарифы для населения республики в новом отопительном сезоне.

Президент выразил надежду на то, что параллельно состоится визит в РФ нового премьер-министра Молдовы Майи Санду. "Я советовал премьеру обязательно посетить Москву. Нужно встретиться с нашими стратегическими партнерами. Есть очень много вопросов на уровне министерств", - отметил Додон.

Он напомнил, что при правлении ДПМ диалог на уровне правительств и парламента с РФ был заблокирован.

tass.ru
  • Вчера, 11:27
  • DTV
  • Просмотров: 69
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