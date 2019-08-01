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Порошенко рассказал о мечте остаться в живых

Порошенко рассказал о мечте остаться в живых

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свои полномочия депутата Европейского парламента», — рассказал политик, пишет point.md ссылаясь на lenta.ru.

Ранее Порошенко уже заявлял о желании стать депутатом Европарламента после гипотетического вступления Украины в ЕС. Так он ответил в преддверии первого тура президентских выборов на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в парламентской кампании в случае своего поражения.

«Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент — когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», — сказал политик.

point.md
  • Вчера, 11:31
  • DTV
  • Просмотров: 131
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