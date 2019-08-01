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Пожарные, вблизи Паркан, почти сутки тушат свалку бытовых отходов

Пожарные, вблизи Паркан, почти сутки тушат свалку бытовых отходов

О пожаре на свалке бытовых отходов, расположенной между сёлами Парканы и Бычок вечером 31 июля сообщили очевидцы. Площадь, охваченная огнём, составила порядка 500 кв.м. Дым распространялся по окраинам с. Парканы, сообщает пресс-служба МВД.

Пламя перекинулось на скошенное поле и сухую траву. Сбить его сотрудникам СВПЧ-2 удалось спустя 4 часа. Огонь уничтожил 3 гектара стерни и сухой травы.

Ночью мусор продолжал тлеть и наутро воспламенился снова. Свалку продолжают тушить водой и засыпать землей. На месте происшествия задействована землеройная спецтехника.

Причина возгорания устанавливается. Ведётся разбирательство.

Пожарные, вблизи Паркан, почти сутки тушат свалку бытовых отходов

Пожарные, вблизи Паркан, почти сутки тушат свалку бытовых отходов

Пожарные, вблизи Паркан, почти сутки тушат свалку бытовых отходов

Фото: МВД ПМР
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 48
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