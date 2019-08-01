О пожаре на свалке бытовых отходов, расположенной между сёлами Парканы и Бычок вечером 31 июля сообщили очевидцы. Площадь, охваченная огнём, составила порядка 500 кв.м. Дым распространялся по окраинам с. Парканы, сообщает пресс-служба МВД.
Пламя перекинулось на скошенное поле и сухую траву. Сбить его сотрудникам СВПЧ-2 удалось спустя 4 часа. Огонь уничтожил 3 гектара стерни и сухой травы.
Ночью мусор продолжал тлеть и наутро воспламенился снова. Свалку продолжают тушить водой и засыпать землей. На месте происшествия задействована землеройная спецтехника.
Причина возгорания устанавливается. Ведётся разбирательство.