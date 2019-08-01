Dnestr.TV

 
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МВД ПМР информирует

МВД ПМР информирует

В период с 26-го июля – 1-е августа на территории республики зарегистрировано 198 заявлений и сообщений о преступлениях. По 150-ти из них в течение суток установлены подозреваемые лица, говорится на сайте МВД ПМР.

За отчётный период было зарегистрировано: 34 кражи (16 раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано 5 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (все раскрыты).

Сотрудниками ОВД установлено местонахождение 17 человек, находившихся в розыске и обвиняемых в совершении преступлений. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали шесть госдолжников и одного неплательщика алиментов. Сотрудниками УБЭПиК задержан один человек, находившийся в официальном розыске.

За минувшую неделю на дорогах республики произошло 3 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1294 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 37 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:25
  • DTV
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