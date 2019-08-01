Президентом подписан Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О паевом сборе» от 31 июля 2019 г. № 161-ЗИД-VI.
Как сообщает Минсельхозприроды ПМР, внесенные в данный закон изменения и дополнения регулируют вопросы, связанные с предоставлением землепользователями в налоговые органы документов, позволяющих получить льготы по уплате паевого сбора, а именно:
1. Для получения льготы за предоставленные в пользование (в том числе аренду) земельные участки, требующие проведения рекультивации (технической и (или) биологической), землепользователь должен представить в налоговый орган документ обследования земельного участка, в котором отражаются: характеристика земельного участка, виды рекультивации, которые необходимо провести, срок проведения работ по рекультивации.
При невыполнении хозяйствующим субъектом полного цикла работ по рекультивации, установленных в документе обследования земельного участка, уполномоченный орган предоставляет в налоговые органы информацию о неисполнении условий, предусмотренных вышеназванным документом. На основании такой информации налоговые органы производят доначисление паевого сбора, штрафных и финансовых санкций, за весь период пользования предоставленной льготой, пропорционально площади земель, на которых не исполнены работы по рекультивации;
2. За предоставленные в пользование (в том числе аренду) земельные участки, занятые многолетними насаждениями и требующие проведения раскорчевки и восстановительных культур – технических мероприятий, льгота предоставляется на основании документа, подтверждающего проведение раскорчевки. Такой документ землепользователь предоставляет в налоговые органы не позднее 30 декабря финансового года, в котором утвержден данный документ.
В случае если налогоплательщик в установленные сроки не предоставил в налоговые органы документ, подтверждающий проведение раскорчевки, данная льгота предоставляется с месяца, следующего за месяцем предоставления вышеуказанного документа, а период предоставления льготы подлежит уменьшению на срок несвоевременного предоставления подтверждающего документа;
3. За земельные участки, занятые молодыми многолетними насаждениями: садами, виноградниками, ореховыми, ягодниками (в том числе кизил, облепиха), эфиромасличными культурами (а именно лаванда), льгота предоставляется на основании документа приемки молодых многолетних насаждений (садов, виноградников, ореховых, ягодников, эфиромасличных культур). Такой документ землепользователь предоставляет в налоговые органы не позднее 30 декабря финансового года, в котором утвержден данный документ, дающий право на льготу с месяца, следующего за месяцем предоставления.
В случае если налогоплательщик в установленные сроки не предоставил в налоговые органы документ приемки молодых многолетних насаждений (садов, виноградников, ореховых, ягодников, эфиромасличных культур), льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется с месяца, следующего за месяцем предоставления вышеуказанного документа, а период предоставления льготы подлежит уменьшению на срок несвоевременного предоставления подтверждающего документа.
4. Законом упрощен порядок предоставления льготы по паевому сбору для вновь образованных крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для предоставления льготы вновь образованным крестьянским (фермерским) хозяйствам уполномоченный орган в срок до 15 декабря года, следующего за отчетным, предоставляет в территориальную налоговую инспекцию информацию о крестьянских (фермерских) хозяйствах, нерационально и неэффективно использующих земельные участки. Крестьянские (фермерские) хозяйства, не указанные в информации уполномоченного органа, имеют право на получение указанной льготы без предоставления дополнительных документов, подтверждающих рациональное и эффективное использование земельного участка.