Тираспольский "Шериф" сыграл накануне домашний матч с командой "Партизани" (Тирана, Албания) вничью - 1:1. С учетом того, что неделю назад в гостях он победил ее 1:0, чемпион Молдовы вышел в третий круг турнира "Лиги Европы".
"Хозяева поля представили 7 тыс. болельщикам, пришедшим на матч, медлительную, неинтересную и очень неубедительную игру, как в нападении, так и в защите. И если в последующих встречах "Шериф" будет демонстрировать такой же футбол, то ему вряд ли удастся пройти в групповой этап Лиги Европы", - сказал ветеран молдавского футбола Анатолий Теслев, передает point.md ссылаясь на infotag.md
В следующем туре "Шериф" ожидает поединок с чемпионом Швеции 2018 г., командой "АИК". Первая встреча состоится в Тирасполе, 8 августа, а ответная - через неделю в Стокгольме.