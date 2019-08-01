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Осторожно! На курортах Одесской области ядовитые пауки!

Осторожно! На курортах Одесской области ядовитые пауки!

Жители Одесской области и гости в последнее время стали часто замечать опасных пауков каракуртов (черных вдов), укус которых может быть смертельным для человека.

По сообщению украинских СМИ, об этом сообщает сайт города Черноморска, со ссылкой на сообщения в соцсетях. При этом, не называются конкретные курорты, где были обнаружены опасные пауки, но отмечается, что каракурты проживают преимущественно в теплых краях и в летний период особо активны. Любимые места обитания паука - целина, берега рек, склоны оврагов, пустоши. Укус каракурты (черной вдовы) вызывает посинение лица, головокружение, удушье, рвоту и судороги, а в некоторых случаях может быть смертельным для человека.

noi.md
  • Сегодня, 13:03
  • DTV
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