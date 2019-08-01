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Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз"

Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине, сообщает Укринформ в субботу, 3 августа.

Об этом он сказал на совещании по вопросам развития медицинского туризма в городе Трускавец на Львовщине, передает point.md ссылаясь на korrespondent.net

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос – ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

По окончании этого мероприятия Зеленский отправился в отель Rixos, где начал закрытую встречу с будущими нардепами от партии Слуга народа, сообщает Украинская правда.
point.md
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