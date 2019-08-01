Россия остается лидером среди всех стран по объему денежных переводов в Молдову через банки в пользу физических лиц страны, передает Noi.md.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы, согласно которым, сумма таких трансфертов в Молдову из Российской Федерации во II квартале 2019 г. составила $67,82 млн., или 21,6% от общего объема трансфертов (на 6,6 процентных пункта меньше по сравнению со вторым кварталом 2018 года). При этом, 98,1% общей суммы трансфертов из России были осуществлены посредством систем денежных переводов, а остальные 1,9% - с использованием платёжной системы SWIFT.
Второе и третье место по объему денежных переводов в Молдову во II квартале 2019 г. заняли Израиль и Италия с показателями переводов $56,85 млн. и $38,95 млн., соответственно, что составило 18,1% и 12,45 от общей суммы переводов.
Далее по объемам переводов в указанный период следуют: США – $24,67 млн., Германия – $24,53 млн., Великобритания – $21,84 млн., Франция – $16,11 млн., Ирландия - $4,99 млн., Испания – $4,89 млн., Чехия – $4,23 млн., Румыния – $4,06 млн., Португалия – $4,01 млн., Бельгия – $3,54 млн., Польша – $3,41 млн., Турция – $2,49 млн., Объединённые Арабские Эмираты – $1,75 млн., Кипр – $1,73 млн., Канада – $1,62 млн., Украина – $1,39 млн. и Казахстан – $0,49 млн. Денежные переводы из вышеупомянутых 20 стран (включая Россию) составили в целом $289,37 млн. или 92,3% от всех трансфертов в Республику Молдова в указанный период.