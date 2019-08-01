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Мужчина, которого в июне сбила машина в центре Тирасполя, скончался в больнице

Мужчина, которого в июне сбила машина в центре Тирасполя, скончался в больнице

О смерти мужчины, который был в коме, рассказал главврач РКБ Тирасполя Владимир Пелин.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня в центре Тирасполя. 22-летний водитель Мерседеса сбил пешехода, передает point.md ссылаясь на телеграм-канал tsv.md

Напомним, что водитель автомобиля марки Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. От удара пешехода подбросило в воздух и он упал на асфальт. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Он впал в кому.

У мужчины была диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные ушибы конечностей и грудной клетки.


point.md
  • Вчера, 06:09
  • DTV
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