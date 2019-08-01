О смерти мужчины, который был в коме, рассказал главврач РКБ Тирасполя Владимир Пелин.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня в центре Тирасполя. 22-летний водитель Мерседеса сбил пешехода, передает point.md ссылаясь на телеграм-канал tsv.md
Напомним, что водитель автомобиля марки Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. От удара пешехода подбросило в воздух и он упал на асфальт. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Он впал в кому.
У мужчины была диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные ушибы конечностей и грудной клетки.