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Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за один день

Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за один день

Ледяной покров Гренландии пережил крупнейшую потерю за лето, утратив 11 миллиардов тонн поверхностного льда за один день.

Это эквивалентно 4,4 млн олимпийских бассейнов, сообщает CNN.
По словам Рут Моттрам, климатолога из Датского метеорологического института, последние четыре месяца Гренландия таяла постоянно. Только в июле ледяной щит потерял 197 миллиардов тонн льда.

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Волна жары, накрывшая на прошлой неделе Европу, достигла Арктики. Ученые говорят, это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, когда начали вестись регулярные наблюдения.
Теплая погода в Гренландии будет длиться еще несколько дней.

Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за один день

Ледяной щит Гренландии является вторым по величине в мире. Его таяние в этом сезоне уже внесло около 0,5 мм в уровень Мирового океана.

Ранее ученые заявили, что уровень Мирового океана может подняться на 2,4 м к 2100 году, в случае если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на прежнем уровне. В зоне риска окажутся примерно 11% населения планеты, которые живут на высоте ниже 10 м над уровнем моря.



pogoda.mail.ru
  • Вчера, 06:31
  • DTV
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