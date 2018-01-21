С 1 по 4 августа в румынском городе Питешты прошло первенство мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет и спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие гребцы из 61 страны мира, говорится на сайте Госслужбы по спорту ПМР
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Приднестровье в составе сборной России представили воспитанники тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы Данил Ветров (тренер – Вячеслав Соколенко) и Владислав Чеботарь (тренер – Владимир Беспалов).
Данил Ветров выступал на двух дистанциях – в байдарке-одиночке (1000 м) и в составе экипажа байдарки-четвёрки (500 м), а Владислав Чеботарь – в составе экипажа каноэ-двойки с Иваном Лиховидовым (1000 м).
В предварительном заезде на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров Данил Ветров показал второй результат, уступив венгерскому спортсмену Андреасу Рёдлю. В полуфинальном заезде воспитанник Вячеслава Соколенко показал лучший результат, опередив всех своих конкурентов. В финале Данил Ветров показал девятый результат.
На дистанции 500 м российский экипаж, в составе которого выступал Данил Ветров вместе с Никитой Баранниковым, Владленом Ушаковым и Никитой Максимовым, в предварительном заезде показал второй результат, уступив португальскому экипажу 1,170 секунды. Этот результат позволил ребятам пройти в полуфинал соревнований, где они финишировали первыми. В финале наши спортсмены стали четвёртыми, уступив победителям, немецкому экипажу, 2,190 секунды, а занявшему третье место украинскому экипажу всего 0,022 секунды. Второе место в этом заезде занял экипаж из Венгрии.
В предварительном заезде на дистанции 1000 метров еще один тираспольчанин Владислав Чеботарь со своим напарником Иваном Лиховидовым занял четвёртое место. Однако этот результат позволил ребятам выйти в полуфинал. Там они приплыли быстрее всех, опередив ближайших преследователей, итальянцев, на 0,988 секунды. В финальном заезде наш экипаж занял четвёртое место.
Впереди у гребцов главный старт сезона. С 21 по 25 августа в венгерском городе Сегед пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.sport.gospmr.org