Общественная палата проконтролирует эффективность проводимой административной реформы. С таким предложением в адрес Общественной палаты обратился глава Правительства.
В настоящий момент действует постановление, закрепляющее перечень документов, которые запрещено требовать у граждан, так как эта информация уже есть в органах госвласти. Об этом на заседании напомнил советник первого заместителя председателя Правительства Александр Димитрогло, передают Новости Приднестровья.
«Постановление действует год. По инициативе председателя Правительства предлагается провести мероприятия по контролю за его исполнением», – отметил советник.
Общественникам предстоит проверить, соблюдаются ли эти требования на местах, или некоторые чиновники продолжают требовать у граждан дополнительные документы. К контрольным мероприятиям предполагается привлечь общественные советы городов и районов.
Главная цель – сделать процесс предоставления гражданам госуслуг максимально комфортным и необременительным.