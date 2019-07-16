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Правительство Гагаузии будет отправлено в отставку

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Правительство Гагаузии будет отправлено в отставку

Башкан Гагаузии Ирина Влах направила в адрес председателя Народного собрания письмо, которым инициировала процедуру отставки состава Исполнительного комитета.

Об этом сообщается на сайте Исполкома Гагаузии, передает nokta.md.

Ирина Влах отмечает, что в соответствии с Уложением Гагаузии и законом «Об исполнительном комитете Гагаузии», прекращение полномочий главы Гагаузии влечет за собой отставку Исполкома.

«На основании изложенного прошу рассмотреть на ближайшем заседании Народного собрания вопрос об отставке действующего состава Исполнительного комитета Гагаузии, по праву», — говорится в документе.

В документе отмечается, что результаты выборов главы Гагаузии от 30 июня подтверждены решением коллегии Административного суда Апелляционной палаты Комрат. 19 июля на специальном торжественном заседании Народного собрания, после принесения присяги, вновь избранный башкан приступила к исполнению второго мандата.

Правительство Гагаузии будет отправлено в отставку
nokta.md
  • Вчера, 11:06
  • DTV
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