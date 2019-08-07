1-2 сентября в честь Дня Республики приднестровский атлет Евгений Борщ планирует установить новый рекорд: пробежать по всем районам Приднестровья (более 200 км) за одни сутки.
По словам спортсмена, планируется, что вместе с ним эту дистанцию преодолеют профессиональные бегуны и любители бега из Приднестровья, сообщают Новости Приднестровья.
«Этот ультрамарафонский забег украсит главный праздник страны и станет символом безграничных человеческих возможностей и стойкости нашей республики. Событие послужит импульсом для популяризации бега и здорового образа жизни в Приднестровье, тем более все желающие смогут стать частичкой этого спортивного праздника и пробежать часть дистанции вместе со мной», - сказал Евгений Борщ.
Отметим, что Евгений Борщ является обладателем звания «Железный человек». В 2017 году за 11 часов 25 минут он преодолел триатлон: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Также спортсмен – многократный участник международных соревнований по спортивному ориентированию, триатлону, марафонским и ультрамарафонским забегам. novostipmr.com