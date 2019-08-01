Представители власти РМ обговорили вопрос об индексации пенсий, а также возможность получения социальных выплат на протяжении определенного времени одним из супругов после смерти другого. Об этом шла речь в рамках заседания, в котором принимали участие президент Игорь Додон, руководство Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, чиновники министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и сотрудники Национальной кассы социального страхования, сообщает moldovainform.md.
Индексация пенсий, согласно задумке, должна проводиться два раза в год - 1 апреля и 1 сентября. Кроме того, обговаривалось компенсирование пенсионерам отопления в холодную пору года.
Утверждение нового законопроекта, который подразумевает 15-процентную индексацию пенсий два раза в год, потребует от государства выделения 900 миллионов леев. Советник главы государства РМ Ион Кику уточнил, что в любом случае ежегодная индексация выплат, которая проводится 1 апреля, останется нетронутой для тех, кто получает соцвыплаты.