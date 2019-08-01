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В Румынии 81-летнюю женщину оштрафовали за слишком медленный переход по "зебре"

В Румынии 81-летнюю женщину оштрафовали за слишком медленный переход по "зебре"

Пожилая женщина была оштрафована румынской полицией за то, что она слишком медленно шла по пешеходному переходу.

Пенсионерка не пыталась убедить полицию простить ее. Согласно закону, пешеход должен ускорить шаг, если уже загорелся красный свет, передает point.md со ссылкой на digi24.ro

Оштрафованную женщину расспросили о происшествии:

- Сколько вам лет?

- 81.

- Вы когда-нибудь переходили дорогу на красный свет ранее?

- Нет. Я и сейчас не пошла на красный. Я начала идти, когда горел зеленый свет, а красный загорелся, когда я была на середине дороги.

- Вы ходите слишком медленно.

- Конечно.

- И на самом деле, вы оштрафованы за слишком медленную ходьбу на зеленый свет.

- Да, меня штрафуют за то, что я перешла дорогу на красный свет.

point.md
  • Вчера, 18:24
  • DTV
  • Просмотров: 43
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