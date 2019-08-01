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Вадим Красносельский высказался за диалог с Молдовой

Вадим Красносельский высказался за диалог с Молдовой

Вадим Красносельский поддерживает активизацию переговоров по урегулированию отношений с Молдавией. Об этом он заявил в среду на встрече с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом в Тирасполе.

"[Красносельский] подчеркнул необходимость продвижения вперед не только в практической реализации достигнутых договоренностей, но и в достижении новых", - информирует пресс-служба президента. По мнению Красносельского, "многие вопросы остаются неурегулированными в связи с бездействием молдавской стороны". В связи с этим он отметил, что активизировать процесс могли бы помочь участники переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели), сообщает tass.ru.

Следующая встреча в этом формате запланирована на 7 - 8 октября в Братиславе (Словакия). На этой встрече посредники планируют оценить прогресс, достигнутый между Кишиневом и Тирасполем, и определить дальнейшие приоритетные вопросы.

С 2016 года Молдавия и Приднестровье пришли к соглашению по ряду конфликтных вопросов. Они уже информировали об урегулировании проблем совместного пользования приграничными землями, функционирования молдавских школ на левом берегу Днестра, Молдавия также признала дипломы об образовании Приднестровья, был открыт мост через Днестр, начался процесс легализации зарегистрированных в приднестровском регионе автомобилей. Вместе с тем, остаются сложности с отказом от взаимного уголовного преследования чиновников, решением вопроса о взаимодействии в области связи, а также выработкой механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей.
Фото: открытые источники
tass.ru
  • Вчера, 05:18
  • DTV
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