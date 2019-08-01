Представители силовых ведомств Приднестровья и Оперативной группы российских войск в ПМР неделю боролись за звание лучших в рамках армейских игр «Воин содружества – 2019». В заключительный день армейских игр экипажи бронетранспортеров определяли лучших в гонке преследования. По окончании соревнований прошла церемония закрытия игр и награждения участников, сообщается на сайте Министерства обороны.
Одни из самых ярких соревнований пятидневного армейского марафона прошли сегодня на автодроме и Тираспольском войсковом стрельбище.
В этом году в биатлоне бронетранспортеров от команды участвовало по два экипажа.
Экипажи боевых машин на время преодолевали семикилометровый участок трассы, усложненный искусственными и естественными препятствиями. Уже на войсковом стрельбище наводчикам сходу нужно было поразить цели из крупнокалиберных пулеметов. Усложнялась задача тем, что огонь нужно было вести на ходу, при этом корректировать стрельбу и действовать как можно быстрее. На старте передачи своеобразной эстафеты ждал следующий экипаж боевой машины. Меткость при стрельбе позволяла командам обойтись без штрафных кругов.
«Трасса была очень захватывающей, по ходу движения возникали неожиданные препятствия, например, подрывы взрывпакетов, это очень дезориентировало. Я как командир, отдавал экипажу команды на определенные действия. Стрельба велась из крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового короткими очередями в движении. Сложность заключалась в том, что БТР в движении по неровной трассе кидало из стороны в сторону, и мишень терялась. Здесь необходима ловкость и умение наводчика, командир должен корректировать огонь», – поделился впечатлениями после прохождения трассы командир экипажа Министерства обороны младший сержант Алексей Рядинский.
Лучшее время на трассе и отменную стрельбу на огневых рубежах показали экипажи команды Оперативной группы российских войск, занявшие в гонке преследования первое место.
«Хочется отметить, что к армейским играм интерес ежегодно нарастает. Сами состязания – не специфика какого-то министерства или ведомства. Те, кто не принимал участия раньше, изъявили желание соревноваться в третьих играх, это очень отрадно. И, самое главное, что борьба с каждым годом становится все упорнее и упорнее», – подвел итоги от имени организаторов соревнований начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков.
Каждый желающий у полевых кухонь смог отведать гречневую кашу и угоститься сладким чаем.
Самый приятный момент для участников – церемония награждения. В этом году команда Министерства обороны приняла участие в шести номинациях армейских игр (всего в соревнованиях было семь этапов). В каждой из них наши военнослужащие заняли призовые места.
Памятные призы и дипломы – заслуженная награда за ежедневный ратный труд.
В честь профессионалов военного дела в финале армейских игр прозвучал салют.