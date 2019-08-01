В связи с необходимостью выполнения работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Лазо на участке от Советской до Котовского будет ограничено движение автотранспорта, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
На следующей неделе планируются изменения в работе общественного транспорта. Остановки маршрутных такси временно (ориентировочно на месяц) разместят на площади Освобождения (ул. Ленина). ОГАИ УВД г. Бендеры была разработана временная схема движения автотранспорта с расстановкой дорожных знаков на период производства работ.
Кроме того, сообщаем о перебоях в работе электротранспорта, также связанных с ремонтом городского коллектора. На следующей неделе на несколько дней прекратят работу троллейбусы № 2, 3, 4, 5.