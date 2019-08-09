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Министр финансов РМ Наталья Гаврилица рассказала, когда закроют магазины Duty Free

Министр финансов РМ Наталья Гаврилица рассказала, когда закроют магазины Duty Free

С 1 сентября этого года все магазины беспошлинной торговли в Молдове будут платить налоги, а магазины, расположенные на въезде в Республику Молдова, будут работать только до истечения срока действия лицензии.

Члены правительства РМ одобрили законодательные изменения в этом отношении, сообщает tv8.md

«Магазины Duty Free при въезде в страну будут платить налоги с 1 сентября 2019 года, а наземные магазины при въезде в страну будут работать до истечения срока действия лицензии. Если мы закроем магазины до истечения срока действия лицензии, мы рискуем проиграть в международных судах и потерять огромные суммы денег. По истечении срока действия лицензии магазины Duty Free на местах больше не смогут работать. Таким образом, у нас будет законодательство, соответствующее европейским стандартам, где магазины Duty Free расположены только в аэропортах и портах и только на выездном сегменте», - сказала министр финансов РМ Наталья Гаврилица.

Согласно разъяснению правительства, до 75% объема товаров, продаваемых в магазинах Duty Free, нелегально ввозится на территорию Республики Молдова. Кроме того, определенное количество товаров не выгружаются на складах соответствующих магазинов, а перевозятся контрабандой в соседние государства (табачные изделия - Румыния, алкогольные напитки - Украина).

Законодательные изменения должны быть утверждены в парламенте Республики Молдова.

Point.md
  • Вчера, 14:23
  • DTV
  • Просмотров: 47
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