Dnestr.TV

 
0

В Одесской области нашли трупы зараженных свиней

В Одесской области нашли трупы зараженных свиней

В Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней. Об этом сообщила пресс-служба Ренийской райгосадминистрации.

Сообщается, что животных нашли на берегу реки Дунай в городе Рени, передает segodnya.ua

Выявлено, что найденные 3 августа (71 миля) и 6 августа (71 миля) на берегу Дуная трупы свиней оказались зараженными на АЧС, а найденный 5 августа в районе восьмого причала Ренийского морского торгового порта труп дикого кабана оказался не зараженным на АЧС, говорится в сообщении ведомства.

На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Украина временно запретила ввоз говядины из Польши из-за случаев заражения животных коровьим бешенством в стране. Решение принял главный государственный ветеринарный инспектор Украины. При этом в Службе добавили, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

Кроме этого, ранее сообщалось, что из-за АЧС уже погибла треть диких кабанов на украинском острове Хортица в Запорожской области. Из-за заболевания этих животных планируют уничтожить полностью. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают. Попасть в заповедник можно только через санитарный пост, где круглосуточно дежурят специалисты.

segodnya.ua
  • Вчера, 14:28
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Саакашвили пишет..
  • Что это было: в стартовом матче ЛЧ тираспольский "Шери ...
  • К чему бы это? - Европу накрывает эпидемия сифилиса
  • ГЛАВОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА РЫБН ...
  • Названа самая опасная социальная сеть

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Источники назвали имя подозреваемого в убийстве экс-мэр ...
  • Президент уехал в Венецию? Зато "Венеция" в Тирасполе
  • Убийцу экс-мэра Тирасполя отправили в СИЗО: он планиров ...
  • Додон: Лицензия для магазинов Duty Free в Приднестровье ...
  • Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры
  • Саакашвили пишет..
  • Что это было: в стартовом матче ЛЧ тираспольский "Шери ...
  • К чему бы это? - Европу накрывает эпидемия сифилиса
  • ГЛАВОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА РЫБН ...
  • Названа самая опасная социальная сеть
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна