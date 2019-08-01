Штрафы за сжигание бытового мусора в населённых пунктах могут увеличить. Соответствующая инициатива была принята на заседании Правительства, передают Новости Приднестровья.
«Принятие законопроекта обусловлено необходимостью повышения административной ответственности граждан и должностных лиц за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами», – отметил начальник Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников.
Так, предложено увеличить размер штрафа для граждан с 10-30 РУ МЗП до 20-50 РУ МЗП, а для должностных лиц – с 30-50 РУ МЗП до 50-100 РУ МЗП.
При этом члены Правительства отметили, что подобными методами исправить ситуацию полностью не удастся. Начальник госслужбы добавил, что ведомством предпринимаются и другие меры по предотвращению загрязнения воздуха. Помимо заключения договоров на вывоз ТБО, граждане могут транспортировать бытовой мусор (листья, ветки и др.) в специально отведенные зоны. «Есть места временного складирования в городских и сельских пунктах, туда можно вывезти листья», – сообщил Василий Сотников.
По поручению вице-премьера Станислава Касапа профильная госслужба вместе с Государственной службой СМИ займётся информированием населения о правилах утилизации бытовых отходов, сообщает пресс-служба Правительства.
Другой пакет законопроектов, рассмотренный на заседании, устанавливает правовые основания организации парковок и вводит дополнительную админответственность за нарушение правил парковки.
«Законопроект определяет правовые основы организации парковок, возлагает на местные органы власти полномочия по созданию парковочных мест на подведомственных им автомобильных дорогах общего пользования, на объектах улично-дорожной сети и прилегающих территориях», – пояснил замминистра экономического развития, начальник департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Иван Унту.
Озвученной инициативой предлагается установить ответственность за стоянку транспортного средства на пешеходном переходе либо на расстоянии менее 10 метров от него, за нарушение правил парковки (в том числе на тротуаре, пешеходных дорожках, газонах), а также за движение и стоянку транспортного средства в жилой зоне.