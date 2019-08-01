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Правительство РМ установило цены на услуги первой в Молдове ДНК-лаборатории.

Правительство РМ установило цены на услуги первой в Молдове ДНК-лаборатории.

Правительство РМ утвердило тарифы на услуги первой в Молдове ДНК-лаборатории. Стоимость экспертизы отцовства/материнства обойдётся в 5577 леев, а стоимость генетической экспертизы в случаях преступлений сексуального характера будет стоить 18590 леев. При определении тарифов на услуги, в правительстве исходили из единой стоимости одного часа работы эксперта — 286 леев, сообщает newsmaker.md.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению правительства от 9 августа, открытая в июне 2018 года лаборатория не могла предоставлять услуги гражданам из-за отсутствия утвержденных тарифов.

«Данное постановление вступит в силу со дня опубликования, оно призвано устранить существующий тупик, вызванный отсутствием возможности у органов уголовного преследования и судебных инстанций распорядиться о проведении генетической экспертизы», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, генетическая экспертиза в случаях преступлений сексуального характера будет стоить 18590 леев, а экспертиза отцовства/материнства обойдётся в 5577 леев.

Лаборатория, в которой можно проводить молекулярно-генетические исследования — для установления отцовства, выявления подозреваемых на основе образцов ДНК, установления личности жертв преступлений или катастроф — была открыта при Центре судебной медицины в июне 2018 года.

newsmaker.md
  • Вчера, 10:34
  • DTV
  • Просмотров: 41
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