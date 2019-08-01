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Эксперты ОБСЕ займутся взаимодействием банков Молдовы и Приднестровья

Эксперты ОБСЕ займутся взаимодействием банков Молдовы и Приднестровья

Миссия ОБСЕ в Молдове пригласит международного эксперта для проведения консультаций по поводу взаимодействия банковских систем Молдовы и Приднестровья. Об этом сообщил на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, передаёт ИА REGNUM.

По словам Красносельского, взаимодействие в банковской сфере остаётся в числе актуальных вопросов переговорной повестки. Среди других таких вопросов — телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел, полноценное функционирование моста через Днестр в районе сёл Бычок и Гура-Быкулуй, а также разблокирование северной ветки железной дороги.

Президент добавил, что многие вопросы остаются неурегулированными в связи с бездействием молдавской стороны, а международные посредники и наблюдатели могли бы повлиять на активизацию переговорного процесса.

Клаус Нойкирх напомнил, что недавно Молдову и ПМР посетили посредники и наблюдатели в переговорном процессе, встретились главные переговорщики сторон, и между сторонами наметилась динамика в переговорах. Обсуждалась и подготовка к проведению встречи в формате «5+2» в Братиславе и неформальной Баварской конференции в ноябре.

Нойкирх также рассказал, что ОБСЕ провела тендер, определивший компанию, которая оценит техническое состояние открытого в 2017 году моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок. Кроме того, обсуждается вопрос о ремонте не только моста, но и автотрассы, частью которой он является.
regnum.ru
  • Вчера, 10:44
  • DTV
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