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В Молдову прибудут эксперты Россельхознадзора с проверкой

В Молдову прибудут эксперты Россельхознадзора с проверкой

Эксперты Россельхознадзора прибудут в Молдову с визитом для ознакомления с возможностями производства и экспорта молдавских аграриев. Об этом сообщил советник президента республики Ион Пержу.

"По просьбе президента Молдовы в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будут делегированы 11 фитосанитарных инспекторов", - написал Пержу, передает noi.md.

По его словам, основная цель визита российских экспертов заключается в проверке возможностей производства и экспорта молдавских аграриев, которые намерены поставлять фрукты и овощи на российский рынок. "Государственная федеральная служба Российской Федерации оперативно отреагировала на просьбу президента Молдовы дополнить список экспортеров и открыть российский рынок для других отечественных компаний, для которых рынок РФ остается приоритетным", - отметил Пержу.

Он напомнил, что с 1 января этого года по просьбе президента республики Игоря Додона Российская Федерация отменила таможенные пошлины для пяти категорий товаров, включая овощи, фрукты, консервы и вина. По его словам, это привело к тому, что только за пять месяцев текущего года экспорт овощей вырос в 6,6 раза, яблок на 67%, консервов и вин – на 52%.

"Благодаря усилиям, предпринятым президентом Молдовы, торгово-экономические отношения между республикой и Российской Федерацией заметно улучшились, а российский рынок остается основным для большинства производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул Пержу.
noi.md
  • Вчера, 15:38
  • DTV
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