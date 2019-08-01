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Приднестровские спортсменки стали медалистками командного Чемпионата Европы
Три приднестровские спортсменки стали медалистками командного Чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Соревнования в третьей лиге проходили в столице Македонии, городе Скопье, 10–11 августа.
Юлиана Дабижа из Бендер стала победительницей в тройном прыжке: её результат – 12,90 м, говорится на сайте Новости Приднестровья.
Двукратный серебряный призёр чемпионата – тираспольчанка Лилия Фиськович (на фото), занявшая вторые места на дистанциях 3000 м и 5000 м.
Ещё одно серебро – у бендерчанки Яны Гараевой, которая выступила на дистанции 400 метров с барьерами.
Фото:Новости Приднестровья
novostipmr.com
- Сегодня, 10:09
- DTV
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