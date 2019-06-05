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Названо настоящее имя украинского министра из США

Названо настоящее имя украинского министра из США

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун заявила, что ее имя пишут и произносят неправильно из-за «цивилизационных противоречий». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отмечает, что правильно называть ее «Уляна», а не «Ульяна» — без мягкого знака. По ее словам, люди допускают ошибку «с учетом написания этого имени в русском варианте». Однако, как добавляет глава украинского минздрава, на украинском языке приняты другие нормы правописания. «Разные языки — разные имена», — подчеркнула она, сообщается на сайте lenta.ru.

Супрун утверждает, что ее имя необходимо писать как «Уляна» даже в том случае, если это делается на русском языке. По ее словам, это необходимо делать для «сохранения оригинального звучания слов и имен». «Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия», — подытожила она.

Министр здравоохранения неоднократно подвергалась критике со стороны новой украинской власти, в частности, президента Владимира Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил Бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом. Кроме того, в видеообращении, где глава государства объявил о расширении люстрационного законодательства на всю команду своего предшественника, он намекнул на некомпетентность Супрун. Украинский лидер возмутился тем, что «министры, которые угробили здоровье нации, рассказывают о вреде вишневых косточек». Речь шла об одном из постов министра в Facebook.

Ульяна Супрун родилась в США и занималась в Детройте диагностической радиологией до 2013 года. Накануне Евромайдана она переехала на Украину и присоединилась к протестному движению, после победы которого основала гуманитарную организацию «Защита патриотов».

Минздрав Украины она возглавила в июле 2016 года в статусе исполняющего обязанности. В феврале 2019-го киевский суд запретил ей исполнять полномочия министра, поскольку находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не более одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Однако, несмотря на решение суда, спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

Супрун известна как автор спорных советов в области здравоохранения. В частности, глава Минздрава советовала украинцам не отказываться от мороженого во время простуды и чихать во внутреннюю сторону локтя, чтобы избежать заражения окружающих.

lenta.ru
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
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