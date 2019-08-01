Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила отчет об инфляционных процессах на потребительском рынке республики в январе – июле 2019 года.
Как сообщает Госслужба, в июле текущего года цены на внутреннем потребительском рынке продолжили движение вниз (-0,3%) под влиянием дефляционных процессов в продовольственном секторе (-0,9%) и сохранения ценовой стабильности в остальных сегментах.
Отмечается, что ключевым фактором сформированного тренда стала масштабная понижательная сезонная корректировка стоимости продукции плодоовощного ассортимента (на 11,5%), прежде всего овощей (на 21,4%) и картофеля (на 19,6%). Кроме того отмечалось удешевление маргарина и маргариновой продукции (на 0,6%), майонезной продукции и фруктово-ягодных консервов (на 0,3% соответственно).
В сегменте непродовольственных товаров цены преимущественно сохранились на уровне предыдущего месяца (+0,1%).
Инфляционный фон в секторе услуг (+0,3%) сформировался в условиях роста тарифов на услуги пассажирского транспорта (+1,6%) и связи (+0,4%). Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам января – июля сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 102,7% (годом ранее – 104,7%).
Основное воздействие на динамику средних цен в республике на протяжении рассматриваемого периода оказывал продовольственный сегмент: +5,5% против +8,6% в базисном периоде 2018 года, в структуре которого отмечалось значительное подорожание плодоовощной продукции – +24,7%, прежде всего, овощей – +33,2%. При этом отмечается, что в соответствующем периоде предыдущего года прирост цен по данным категориям товаров достигал +39,6% и +82,5% соответственно.
Кроме того, по итогам января-июля, помимо плодоовощной составляющей, повышательные корректировки затронули стоимость муки (+11,8%), меда (+7,6%), мороженного (+7,5%), сахара (+7,0%), макаронных и крупяных изделий (+3,7%), что в совокупности определило 6,4% общей инфляции. Также подорожала продукция животного происхождения: мясопродукты – на 3,4%, молоко и молочная продукция – на 1,3%. Рыбопродукты в рассматриваемом периоде подорожали на 4,8%. В то же время в совокупном показателе зафиксированное подорожание по ряду позиций частично нивелировалось снижением цен на яйца (-23,2%), растительное масло (-3,3%), сыры (-2,9%), фруктово-ягодные консервы (-3,9%) и кондитерские изделия (-0,2%).
В непродовольственном сегменте по итогам 7 месяцев отмечалось удешевление по широкому перечню товаров: в частности, топливо подешевело на 4,7%, вычислительная техника – на 1,2%, телерадиотовары и бытовая химия – на 0,9% соответственно, строительные материалы – на 0,4%, электротовары, мебель и моющие средства – на 0,3% соответственно. В то же время повышательная динамика зафиксирована по ценам на печатные издания (+8,9%), табачные изделия (+2,7%) и игрушки (+1,5%).
Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне 102,4%, что в большей степени было вызвано повышением тарифов на услуги пассажирского транспорта (+13,5%), связи (+1,3%), санаторно-оздоровительных (+5,3%) и бытовых (+2,2%) услуг, а также услуг учреждений образования (+4,4%) и банков (+2,8%), что в совокупности обеспечило 18,3% общей инфляции.
В июле на потребительских рынках стран - основных торговых партнеров республики фиксировалось удешевление охваченного статистическим наблюдением набора товаров и услуг от -0,6% в Украине до -0,2% в Республике Молдова. При этом в Российской Федерации и Республике Беларусь цены выросли на 0,2% соответственно. В целом по итогам семи месяцев минимальный уровень инфляции был зафиксирован в Российской Федерации – 2,7%, в Украине цены выросли в среднем на 3,0%, в Республике Беларусь – на 3,1%. Лидером по темпам удорожания товаров и услуг стала Республика Молдова, где показатель сформировался в пределах 4,1% .
Справочно: Согласно данным проводимого Государственной службой цен и антимонопольной деятельности МЭР ПМР, мониторинга цен на отдельные продовольственные товары на внутреннем потребительском рынке Приднестровья в сравнении с ценами близлежащих крупных городов сопредельных стран (г. Кишинёв и г. Одесса), по большинству обследуемых позиций цены в республике по состоянию на 1 августа 2019 года либо ниже, либо находятся в среднерегиональном диапазоне. Среди продуктов, цены на которые находятся в Приднестровье на более высоком уровне в регионе, можно выделить отдельные виды мясной охлажденной продукции, масло подсолнечное, молоко цельное пастеризованное, рис шлифованный, крупа манная, крупа гречневая, овсяные хлопья и горох.
Государственная служба статистики ПМР ежемесячно, каждый первый рабочий четверг месяца, проводит мониторинг цен на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и Украине.
Данный мониторинг проводится в наиболее крупных торговых сетях, а также на центральных рынках республики (в разрезе городов Приднестровской Молдавской Республики: Тирасполь, Бендеры и Рыбница), Украины и Республики Молдова.
Отмечается, что при осуществлении мониторинга цен принимаются минимальные цены на сопоставимые продовольственные товары.
В нижеприведенной таблице представлен анализ минимальных цен на продовольственные товары в Приднестровской Молдавской Республике в сравнении с минимальными ценами на аналогичные товары близлежащих государств, составленный на основании данных мониторинга цен, проведенного 2 августа 2019 года.