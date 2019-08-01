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Мнение: Козак показал себя технологичным в вопросе Приднестровья и Молдовы

Мнение: Козак показал себя технологичным в вопросе Приднестровья и Молдовы

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов допустил, что решение вопросов взаимодействия Москвы с новой украинской властью возложены на Дмитрия Козака.

Спецпредставитель российского президента в Молдове и Приднестровье продемонстрировал большие успехи в этом направлении, отметил журналист в эфире программы «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

«Кто у нас технологический человек? Это Дмитрий Козак. То, что сейчас в Молдове получилось со Штатами и Евросоюзом, он показал себя технологичным парнем в вопросе Приднестровья и Молдовы. А у вас (на Украине – Ред.), насколько я понимаю, неизвестный мне человек с неизвестной мне фамилией Ермак. Эти люди должны напрямую (если я правильно понимаю) коммуницировать по всем вопросам. Есть отдельные сферы. Есть Донецк (это соответственно Сурков), есть по обмену пленными (Мосскалькова и Денисов). И если я правильно понимаю, (общее координирование – Ред.) – это Ермак и Козак», - поделился своими предположениями Алексей Венедиктов.

noi.md
  • Сегодня, 12:24
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