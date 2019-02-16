В разгар летнего кинотеатрального сезона, полного премьер в первую очередь для младшей аудитории, в Picodi.com решили проанализировать, насколько отличаются цены на 2D и 3D сеансы по будням и выходным в кинотеатрах Молдовы, некоторых стран Европы, Азии, Африки, обеих Америк, а также Австралии.
С тех пор, как братья Люмьер в 1895 году показали свои «движущиеся картинки» в Париже на бульваре Капуцинок, кино стало одним из самых массовых развлечений, а для некоторых — «важнейшим из искусств». Кинематограф являлся и способом заработка на демонстрации «другой жизни» в период экономического кризиса, и действенным механизмом пропаганды и популяризации идей (в не менее кризисные моменты истории). Работа Picodi.com никак не исследует влияние киносеансов на человека, объектом изучения стала исключительно финансовая сторона вопроса. Во-первых, в Picodi.com узнали, насколько 3D дороже 2D сеансов. Во-вторых, сравнили стоимость «билетика в кино» по выходным и будням.
«И на экране твой любимый герой…»
В среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25 % от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована в Молдове (+18%), Польше, России, Чехии и во многих других странах — не только в Европе. Стоит отметить, что постепенно кинотеатры отказываются от практики раздавать очки бесплатно перед каждым сеансом. На 3D фильм можно прийти с очками с прошлого раза или приобрести новые, которые позже окажутся в куче таких же, покупаемых по забывчивости. Это, кстати, может стать одним из способов дополнительного заработка кинотеатров, наравне с попкорном и чипсами. В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30%. В частности, в Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и ещё 1 евро за очки, таким образом, разница от стандартного показа составит 45%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объёме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%.
Стоит ли проводить выходные в кино?
Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Как поётся в известной песне, «и каждый вечер он без денег немного», поэтому каждый студент знает, что в кино лучше ходить на утренние сеансы на рабочей неделе. Например, в молдове, билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 22% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Украине, Румынии и России, а в Японии и Австрии наценка достигает 38%. Тем не менее, в большинстве стран нет разницы в цене билетов. По крайней мере, работником отдела аналитики Picodi.com удалось найти доступные сеансы в выходные дни по цене какого-нибудь стандартного вторника.
Статистика посещаемости кинотеатров Европы
Самое большое количество зрителей зафиксировано в декабре. Два значительных пика в году: октябрь-декабрь и февраль-март Самые посещаемые дни — уикэнд. От 55% до 65% недельного потока клиентов приходится на пятницу, субботу и воскресенье. Самый посещаемый день в году последние несколько лет приходится на субботу после Дня св. Валентина (в этом году День всех влюблённых выпал на четверг, а максимальная посещаемость кинотеатров зафиксирована в субботу, 16.02.2019). Количество зрителей за 4 дня в период этого праздника (т.е. четверг, пятница, суббота и воскресенье) составило 26% от количества зрителей за весь февраль.
Методология
Стоимость билетов сравнивалась по данным, доступным в сети интернет на официальных сайтах кинотеатров. Из исследования были исключены кинотеатры музейного и нерепертуарного показа, а также все случаи промо-акций по продажам билетов: в выборку попал один стандартный билет на вечерний сеанс популярных фильмов, демонстрируемых в июле 2019 г. При конвертации валют использован официальный курс по состоянию на июль 2019 г. За статистикой посещаемости мы обратились к представителям нескольких кинотеатров Европы.